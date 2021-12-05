بدء الاجتماع السابع للجنة الفنية لقواعد المنشأ بالجامعة العربية

بمشاركة وفود 17 دولة..

بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع السابع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية "حضوريًا"، برئاسة المستشار عبدالعزيز المغيرة، رئيس الفريق التفاوضي الفني السعودي، لقواعد المنشأ المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، وبمشاركة وفود من 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريحٍ على هامش الاجتماع: "تناقش اللجنة خلال اجتماعها على مدى يومين العديد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، منها النظر في نتائج الاستبيان التي أعدتها الأمانة العامة حول الجاهزية التشريعية والإلكترونية لإصدار شهادة المنشأ وتبادلها إلكترونيًا، فضلًا عن مراجعة وتنقيح دليل المستخدم لقواعد المنشأ العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كخطوة تمهيدية لاعتماده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة".

وأضاف: "دليل المستخدم يعد وثيقة استرشادية تهدف إلى توحيد الفهم لدى كل المتعاملين بالتبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنصوص مواد هذه الأحكام، بما يضمن سهولة وصحة تطبيقها وضمان انسياب حركة المبادلات التجارية بين الدول الأطراف".

وأوضح أبو النصر، أن اللجنة تناقش أيضًا مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية، بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بندًا دائمًا على جدول أعمال اجتماعات اللجنة، حيث كلَّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكي تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، وذلك بموجب قراراه رقم 2234 في دورته 104 بتاريخ 5 سبتمبر 2019.