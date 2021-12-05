الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيدة انتصار السيسى: جهود المتطوعين باتت ركنًا أساسيًا فى تنمية المجتمعات

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أن جهود المتطوعين باتت ركنًا أساسيًا في تنمية المجتمعات، فلا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت قرينة الرئيس - في تدوينة بمناسبة يوم التطوع العالمي - "في يوم التطوع العالمي، الذي يحتفل به العالم اليوم، أتوجه بكل التحية والتقدير لهؤلاء الذين يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين دون أي مقابل". 

وأضافت: "إنني في هذه المناسبة أحيي شبابنا المتطوعين في إطار مشروعنا الكبير (حياة كريمة)، فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح لمستقبل مشرق وغد أفضل".

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