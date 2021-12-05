السيدة انتصار السيسى: جهود المتطوعين باتت ركنًا أساسيًا فى تنمية المجتمعات

أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أن جهود المتطوعين باتت ركنًا أساسيًا في تنمية المجتمعات، فلا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت قرينة الرئيس - في تدوينة بمناسبة يوم التطوع العالمي - "في يوم التطوع العالمي، الذي يحتفل به العالم اليوم، أتوجه بكل التحية والتقدير لهؤلاء الذين يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين دون أي مقابل".

وأضافت: "إنني في هذه المناسبة أحيي شبابنا المتطوعين في إطار مشروعنا الكبير (حياة كريمة)، فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح لمستقبل مشرق وغد أفضل".