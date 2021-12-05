السيطرة على حريق شب فى محول كهرباء دون إصابات غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدينة بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب فى محول كهرباء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية دون اصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق فى شارع رشيد بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية دون حدوث إصابات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدينة التى قامت بدفع بسياراتها للسيطرة على الحريق وتم إخماد الحريق بالكامل قبل انتشاره إلى المنطقة السكنية المجاورة دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة وإبلاغ شركة الكهرباء وفصل التيار الكهربائى لحين اصلاح الاتلافات ومعرفة سبب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بالمركز الطبي بمنطقة سموحة شرق المدينة، في الساعات الأولى من، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق وسؤال شهود العيان والعاملين داخل المستشفي عن الحريق، والإستعلام عن الاشتراطات السلامة المهنية.