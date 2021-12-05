الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مفوضية الانتخابات الليبية»: 3967 مترشحًا لانتخابات مجلس النواب

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 3967 مترشحا ومترشحة حتي يوم أمس.

وأوضحت المفوضية- وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال)- أن إجمالي المترشحين من الرجال بلغ 3400 مترشح، ومن النساء 567 مترشحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية تسليم مليونين و480 ألفا و588 بطاقة ناخب وناخبة تؤهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك خلال عملية التوزيع، والتي انطلقت يوم 8 نوفمبر الماضي، وانتهت في الأول من ديسمبر الجاري.

وكانت أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب، والتي انطلقت يوم الـ8 من نوفمبر الماضي، وانتهت في الأول من ديسمبر الجاري، بتسلم المواطنين 2.480.588 بطاقة ناخب وناخبة، تؤهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ودعت المفوضية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الأحد، جميع المواطنين الذين بادروا بتسلم بطاقاتهم إلى تحمل مسئولياتهم أمام الله وأمام الوطن في المحافظة على هذه الوثيقة المهمة، والتي تثبت أهليتهم للإدلاء بأصواتهم، وعدم إتلافها أو استخدامها بما يتخالف مع صريح القانون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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