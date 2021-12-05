الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«نيويورك تايمز»: من المتوقع أن توفر لقاحات كورونا حماية ضد اوميكرون

اوميكرون
اوميكرون

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، أن صانعي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، يعملون على التأكد من فاعلية لقاحاتهم في التصدي للنتحرر الجديد اوميكرون.

وذكرت الصحيفة، انه من المتوقع أن توفر اللقاحات بعض الحماية ضد أوميكرون، لأنها تحفز ليس فقط الأجسام المضادة ولكن الخلايا المناعية الأخرى التي تهاجم الخلايا المصابة بالفيروس.

ونقلت الصحيفة عن  أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، دعوته للناس على الحصول على جرعة معززة، مشيراً إلى أنها ستوفر على الأرجح حماية إضافية ضد الأمراض الشديدة.

وأكد الثلاثاء الماضي، "قلناها مراراً وتكراراً وهي تستحق التكرار. إذا لم يتم تطعيمك، احصل على التطعيم، احصل على التعزيز إذا تم تطعيمك، استمر في استخدام طرق الوقاية، وهي الكمامات، وتجنب الازدحام والأماكن سيئة التهوية.

في موازاة ذلك، قال صانعو لقاحات كل من مودرنا وفايزر-بيونتيك وجونسون آند جونسون، وأسترازينيكا، إنهم يدرسون متحور أوميكرون، معربين عن ثقتهم في قدرتهم على تكييف تركيباتهم لاستهداف المتغير.

إلى ذلك، حذر التقرير من أن تخزين اللقاحات من قبل الدول الغنية بينما تكافح الدول الفقيرة للحصول عليها قد يؤدي إلى التكاثر والتحور بين غير الملقحين.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يعني المزيد من الطفرات، وأن يصبح الفيروس أكثر عدوى أو مقاومة للمناعة أو مميتاً.

كذلك، من غير المرجح أن يبقى المتحور الجديد في مكان واحد لفترة طويلة جدًا، كما أظهر الانتشار السريع لـدلتا.

يذكر أن رئيس شركة بيونتيك الألمانية، أوغور شاهين، قال في الثالث من ديسمبر الجاري (2021)، إنه لم يتم التأكد بعد من حصانة المطعمين من الأعراض الخطيرة، إذا أصيبوا بمتحور أوميكرون.


وأضاف، شاهين، الذي ابتكرت شركته اللقاح الذي تصنعه مع شركة فايزر، أن أوميكرون قادر على إصابة الحاصلين على اللقاح.

متحور أوميكرون مواج التاك تايز

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

خلال احتفالية «قادرون باختلاف».. 5 هدايا من الرئيس السيسى لذوى الهمم

كيف رد الرئيس السيسى على أمنية أحد ذوى الهمم بمقابلة محمد صلاح؟

«الدستور» تكشف تفاصيل عمليات النصب باسم «معرض القاهرة للكتاب»

الإعلان عن كشف أثرى جديد يرجع إلى العصر الصاوى

ركين سعد لـ«الدستور»: «مدرسة الروابي للبنات» يسلط الضوء على علاقة الآباء ببناتهن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى

توتر في القدس.. تفاصيل تحقيقات طعن إسرائيلي في باب العامود