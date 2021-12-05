تجديد حبس شاب اعتدى على مدير مدرسة فى المنيا بالساطور

جدد، اليوم الأحد، المستشار محمد عصام، قاضي المعارضات بمحكمة بني مزار بالمنيا، حبس شاب اعتدى على مدير مدرسة ساقولا بالساطور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يرجع الحدث عندما تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار يفيد بقيام شاب بالاعتداء على مدير مدرسة بالساطور أثناء وجوده داخل فناء المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على «م. ق»، 26 سنة، شاب، قبل محاولة الهرب إلى محافظة القاهرة، بعد أن اعتدى على "ع . أ"، مدير مدرسة قرية ساقولا، وأحدث به إصابات بالغة بالرأس والذراع.

تم التحفظ على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.