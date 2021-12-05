الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شاب اعتدى على مدير مدرسة فى المنيا بالساطور

محكمة
محكمة

جدد، اليوم الأحد، المستشار محمد عصام، قاضي المعارضات بمحكمة بني مزار بالمنيا، حبس شاب اعتدى على مدير مدرسة ساقولا بالساطور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يرجع الحدث عندما تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار يفيد بقيام شاب بالاعتداء على مدير مدرسة بالساطور أثناء وجوده داخل فناء المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على «م. ق»، 26 سنة، شاب، قبل محاولة الهرب إلى محافظة القاهرة، بعد أن اعتدى على "ع . أ"، مدير مدرسة قرية ساقولا، وأحدث به إصابات بالغة بالرأس والذراع.

تم التحفظ على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مساعد وزير الداخلية لامن المنيا قاضي المعارضات مدير مدرسة أمن المنيا تجديد حبس شاب بني مزار بالمنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

خلال احتفالية «قادرون باختلاف».. 5 هدايا من الرئيس السيسى لذوى الهمم

كيف رد الرئيس السيسى على أمنية أحد ذوى الهمم بمقابلة محمد صلاح؟

الإعلان عن كشف أثرى جديد يرجع إلى العصر الصاوى

«الدستور» تكشف تفاصيل عمليات النصب باسم «معرض القاهرة للكتاب»

«ذا صن» تكشف سر منزل كيت وويليام الثالث.. هدية الملكة الأم قبل وفاتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى

توتر في القدس.. تفاصيل تحقيقات طعن إسرائيلي في باب العامود