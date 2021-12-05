أبرزها «الجريمة والعنكبوت».. القائمة الكاملة لأفلام موسم رأس السنة

تستقبل دور العرض السينمائي عددًا من الأعمال السينمائية الجديدة خلال موسم رأس السنة الجديدة ، وذلك بعد الرواج الذي تم خلال الفترة الماضية بعرض عدد من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا وإيرادات كبيرة، مثل "ماكو، و200 جنيه، وموسى، والإنس والنم، والعارف، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، ومش أنا"، وهو ما شجع المنتجين على طرح الأفلام السينمائية بعد أن ظلت لفترات طويلة معلقة بسبب جائحة كورونا.

ويأتي عرض هذه الأفلام في ظل مواصلة الموسم السينمائى الحالى جذب كبار النجوم، حيث شهدت السينما المصرية حالة من الانتعاش والرواج خلال الفترة الماضية، ونجحت عدة أفلام في تحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر ونستعرض أهم الأعمال التي ينتظرها الجمهور خلال موسم رأس السنة

- فيلم بره المنهج

يعرض فيلم" برة المنهج " للفنان ماجد الكدواني يوم 15 ديسمبر الجاري ليشارك العمل ضمن منافسات موسم رأس السنة وكشفت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "بره المنهج" للفنان ماجد الكدواني، عن البوستر الدعائي للعمل.

ويشارك الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية، والتي ستقام خلال الفترة من 6 - 15 ديسمبر المقبل، وهو من إخراج عمرو سلامة.

ويشارك في بطولة "برة المنهج" كلا من روبي، دنيا ماهر، والطفل الموهوب عمر شريف، بالإضافة إلى العديد من الأطفال وعدد من نجوم ضيوف الشرف الكبار، والفيلم من قصة وسيناريو وحوار عمرو سلامة، بالمشاركة مع الكاتب خالد دياب، وإنتاج شركة "لاجوني"، للمنتجة شاهيناز العقاد.

برة المنهج

- فيلم ريتسا

يعرض فيلم “ريتسا” يوم 15 ديسمبر الجاري بدور العرض المصرية، وكانت الشركة المنتجة للفيلم الرومانسي "ريتسا" قد أطلقت البوستر الرسمي للعمل الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم الكبار والشباب وبالتزامن مع بدء العد التنازلي لطرحه في دور العرض المصرية يوم 15 ديسمبر.

ويظهر في البوستر جميع أبطال الفيلم يتصدرهم محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، وكارولين عزمي، تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري، وسط خلفية تشير إلى الإسكندرية محور معظم أحداث الفيلم.

- قصة الفيلم

وشهد البرومو العديد من قصص الحب التي تتضمنها أحداث الفيلم، بالإضافة إلى الكشف عن ريتسا التي يحمل الفيلم اسمها، حيث يتناول العمل علاقات عاطفية تتضمّنها العديد من مشاهد الدراما والغموض، ويحكى الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، وفى البرومو توجد العديد من الجمل الرومانسية المعبرة عن خط الفيلم منها "كل قصة حب عالم لوحده"، و"فيه قصص حب لازم تتحكى".

ريتسا من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وتوزيع داخلي أوسكار للتوزيع ودور السينما، فيما تتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

ريتسا



- فيلم مربع برمودا



ينطلق عرض فيلم "مربع برمودا " لمصطفى خاطر، وعمرو عبد الجليل يوم 22 ديسمبر الجاري ضمن قائمة أفلام موسم رأس السنة الجديدة ومن المقرر طرح البرومو الدعائي للفيلم خلال أيام.

يشار إلى أن فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وإنتاج "ذا جيت ميديا جروب" لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك، وبطولة مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وروجينا وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت و توزيع شركة اتحاد الفنانين

مربع برمودة

- فيلم أبو صدام

قررت الشركة المنتجة لفيلم "أبو صدام" للفنان محمد ممدوح، طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في 22 من شهر ديسمبر الجاري.

والفيلم من بطولة محمد ممدوح، وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان، ومن تأليف محمود عزت، مع ضيوف الشرف سيد رجب، علي الطيب، وعلي قاسم، ويعتبر أول إنتاجات شركة "سي سينما برودكشن" السينمائية.

ويدور "أبو صدام" حول سائق عربية نقل يمر بالعديد من الأزمات والمشاكل سواء على مستوى العمل أو على المستوى العائلي، وبجانبه التابع الخاص به، ويمرون خلال الطريق ببعض المشاكل التي تؤثر على بطل الفيلم وتقلب الأحداث.



ابو صدام

- فيلم الكاهن

وقررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد "الكاهن"، من بطولة درة وإياد نصار وحسين فهمي عرض الفيلم يوم 29 ديسمبر الجاري، ليدخل الفيلم ضمن قائمة أفلام موسم رأس السنة 2022، وذلك بعد أن انتهى أبطاله من تصويره قبل عدة شهور.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم بوستر نهائي للفيلم، جمع بين البوسترين الذين تم طرحهما خلال الفترة الماضية.

و تدور أحداث العمل حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذي ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

وفيلم "الكاهن" يشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، ومن إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير، وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.



فيلم الكاهن

- فيلم قمر 14

قرر صناع فيلم "قمر 14"، طرح الفيلم بدور العرض السينمائية للجمهور يوم 29 ديسمبر المقبل ليشارك في سباق موسم رأس السنة الجديدة .

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي رومانسي من خلال 5 حكايات مختلفة حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

"قمر 14" بطولة عدد كبير من النجوم خالد النبوي وغاده عادل وياسمين رئيس واحمد الفيشاوي وشيرين رضا وأحمد مالك ومي الغيطي وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وخالد انور وغيرهم وتأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري

فيلم قمر 14



- فيلم الجريمة

قررت الشركة المنتجة لفيلم “الجريمة” طرح الفيلم بدور العرض السينمائي يوم 29 ديسمبر الجاري ضمن منافسات موسم رأس السنة.

وطرحت شركة «الماسة» المنتجة لفيلم «الجريمة» بطولة النجم أحمد عز، للمخرج الكبير شريف عرفة، فيديو تشويقي، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي 2022.

وخلال أحداث الفيلم يعاني أحمد عز من "الهلوسة"، ولذلك يدخل أحد المستشفيات ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

فيلم «الجريمة» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق، ويشارك في بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين



الجريمة

- فيلم العنكبوت

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "العنكبوت" للنجم أحمد السقا طرح الفيلم بالسينمات ودور العرض يوم 5 يناير المقبل بشكل نهائي بعد عدة تأجيلات ليدخل الفيلم ضمن سباق أفلام موسم رأس السنة.

وتدور تفاصيل فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والإثارة، بالإضافة إلى الطابع الرومانسي حين يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدي القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.



يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" الفنانة منى زكى، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.



- فيلم من أجل زيكو



قرر صناع فيلم “من أجل زيكو” طرح الفيلم للجمهور بالسينمات مطلع العام الجديد 2022، وتحديدا في يوم 5 يناير المقبل، والفيلم تدور قصته حول كريم محمود عبدالعزيز الذي يعمل على عربة نقل موتى ومتزوج من منة شلبي ولديهما ابن، ويعاني والده من مرض الزهايمر، ومع تتابع الأحداث تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزل كريم محمود عبدالعزيز وتخبره بأن ابنه فاز بجائزة نظرًا لأنه يتمتع بذكاء كبير، ولكنه يُصر على قول إن ابنه غبي.

ومع تتابع الأحداث تشارك رانيا منصور في إحدى الحفلات التنكرية، وأثناء خروجها من الحفل تتعرض لحادث سيارة ويقابلها كريم بعربية نقل الموتى ويضعها في الصندوق الخاص بالعربة، وبعد مرور بعض الوقت تفوق رانيا من الغيبوبة لتجد نفسها في صندوق الموتى الأمر الذي يجعلها تصاب بانهيار عصبي، ومن هنا تنشأ بينهما قصة حب.

وفي نهاية الفيلم يذهب كريم محمود عبدالعزيز إلى المدرسة بصحبة ابنه وزوجته، ويكتشف بعد ذلك أن هناك تشابه أسماء وراء شهرة ابنه، وبعدها تطلب منة شلبي الطلاق، ويحاول أن يجعلها تتراجع عن موقفها.

بوستر من أجل زيكو

فيلم «من أجل زيكو» من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج وإنتاج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من الفنان محمد محمود، والفنان محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنان شيكو والفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنان محمد ثروت وآخرون.

- فيلم مهمة مش مهمة



قرر صناع الفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة"، والذى يضم مجموعة كبيرة من فناني الكوميديا بمصر والسعودية، عرض الفيلم بدور العرض السينمائي يوم 5 يناير المقبل ليدخل ضمن منافسات موسم رأس السنة.

والفيلم من بطولة عدد كبير من النجوم ، وهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبدالمجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، منتج فنى مصطفى يورى، وإخراج أيمن العلى