بسبب مخالفة «خطبة الجمعة».. وقف إمامين عن العمل فى أسوان

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، وقف كل من الشيخ "م. ف" والشيخ "م. ع" بمديرية أوقاف أسوان عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليهما من الخروج على موضوع خطبة الجمعة، والتعرض لقضايا لا علاقة لها بموضوع الخطبة ولا تتسق مع تعليمات الوزارة بشأنها.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى حد إنهاء خدمة أي إمام يخرج عن حدود ونطاق الفكر الوسطي أو يتعرض لأي قضايا تخالفه.

من ناحية أخرى، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنظيم دورتين في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بمديرية أوقاف بني سويف، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية بالقضية السكانية، وتنظيم الأسرة، والقضايا المجتمعية.