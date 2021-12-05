«نيويورك تايمز»: الطلب على اللقاحات فى الولايات المتحدة يتزايد طرديا مع الخوف من أوميكرون

أفاد خبراء الصحة العامة داخل الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أن الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والجرعات المُعززة داخل عيادات التطعيم والمراكز الطبية ازداد مؤخرا بشكل كبير وسط تزايد الخوف من تفشي متغير أوميكرون داخل البلاد.

مع ذلك، ذكر الخبراء، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دون ذكر أسمائهم، أن الضغوط على برنامج التطعيم في الولايات المتحدة تزداد سوءًا بسبب النقص في العمالة، وهو ما يؤثر على العديد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وقال ميتشيل روثهولز، مسئول سياسة التحصين فى رابطة الصيادلة الأمريكيين: إن الجمهور بحاجة لأن يتذكر دائما أن نظام الرعاية الصحية لدينا يعانى من الضغوط.

وأضاف أنه لاحظ أن الصيدليات تتجه بشكل أكبر نحو نموذج تحديد المواعيد وقوائم الانتظار، في ظل زيادة الطلب في أسلوب مشابه لما حدث في بداية توزيع اللقاحات، وكان هناك إسراع للحصول عليها، وهذا يعني أن الناس التي تريد اللقاح ربما يحتاجون للتخطيط مسبقا، وربما يضطرون للانتظار عدة أيام أخرى.

وأشار إلى أن الطلب على اللقاحات ارتفع من متوسط ​​أقل من مليون جرعة في اليوم لمعظم شهر أكتوبر إلى متوسط ​​1.5 مليون يوميًا في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بما بدا معه أن الطلب على المعززات وجرعات المرة الأولى يقود هذه الزيادة.

من جانبه، قال حاكم ولاية ماساتشوستس تشارلي بيكر، هذا الأسبوع، إن الطلب على اللقاحات ارتفع بشكل كبير بعد أن أصبحت المعززات متاحة على نطاق واسع، وأضاف: أننا نقوم بتوزيع أكثر من 50 ألف جرعة يوميا، إذا تمكنا من إيجاد طريقة للعمل مع زملائنا المحليين في الحكومة المحلية، فسوف نجد طرقا لتوزيع المزيد من الجرعات يوميا".

في الوقت نفسه، تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى تيسير الحصول على اللقاح بشكل كبير على الأمريكيين، من أجل تعزيز المناعة ضد متحورات الفيروس الأكثر عدوى وخطورة مثل دلتا أو أوميكرون، فيما أكد بايدن أن حكومته ستنشأ المئات من عيادات تطعيم للأسرة، وأماكن للحصول على الجرعات الأولى والمعززة خلال الفترة المقبلة.