«الأرصاد»: طقس الغد لطيف نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الإثنين، لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا ليلًا على كافة الأنحاء.

أما الظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

الإسكندرية 21 14

وادى النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 21 13

السلوم 20 13

سيوة 20 12

بورسعيد 22 15

دمياط 22 15

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 14

رأس سدر 23 13

نخل 21 09

نويبع 23 15

طابا 20 14

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 11

بنى سويف 22 12

المنيا 24 11

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 24 12

الأقصر 26 12

أسوان 26 12

ادفو 26 13

أبوسمبل 27 12

الوادى الجديد 26 13

شلاتين 28 14

أبو رماد 28 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 28 13

