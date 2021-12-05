الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

طلاب «ألسن أسوان» يحققون مراكز متقدمة بمسابقات اللغة الصينية للجامعات المصرية (صور)

جامعة أسوان
جامعة أسوان

 قال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان،،إن قسم اللغة الصينية بكلية الألسن قد حقق  مراكز متقدمة في مسابقات إلقاء الشعر والقصة باللغة الصينية على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدا أن هناك أهمية لتنمية المواهب الطلابية بكليات الجامعة.

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وتابع رئيس جامعة أسوان، أن الطالب أحمد عادل والطالب فادي عطا بالفرقة الرابعة بقسم اللغة الصينية جامعة أسوان، حصلا على المركز الثالث في مسابقة إلقاء الشعر باللغة الصينية على مستوى الجامعات المصرية، التي أقيمت في جامعة القاهرة، وقد اشترك في المسابقة  18 متسابقا من أقسام اللغة الصينية على مستوى الجامعات المصرية، وهي جامعة القاهرة وعين شمس وأسوان والأقصر والإسكندرية وحلوان وكفر الشيخ وفاروس والمعهد العالي للغات والترجمة، مضيفا أن لجنة التحكيم ضمت أعضاء من السفارة الصينية، وأساتذة صينيون ومديري وكالات الأنباء الصينية.

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- جائزة التفوق في مسابقة إلقاء القصة باللغة الصينية

كما حصلت أيضاً الطالبة عُلا علاء بالفرقة الثالثة بقسم اللغة الصينية جامعة اسوان، على جائزة التفوق في مسابقة إلقاء القصة باللغة الصينية، التي عُقدت على مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة. 

وكانت عُلا قد تأهلت للتصفيات النهائية مسابقة إلقاء القصة باللغة الصينية، بعد أن تم اختيارها  ضمن أفضل 12 متسابقا على مستوى الجامعات المصرية.

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من جانبه، أشار الدكتور حازم الجمل عميد كلية الألسن جامعة أسوان، إلى دعم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة  المستمر، والمتواصل للأنشطة الطلابية والثقافية والرياضية وفي كافة المجالات والمسابقات.

ووجه  عميد كلية الألسن، التهنئة لطلاب قسم اللغة الصينية لتفوقهم وحرصهم علي المشاركة في كافة المسابقات، مما سيكون له أثر كبير  وإيجابي على رفع مستوى الطلاب، وكذلك وجه الشكر للمعيد محمد شاهين بقسم اللغة الصينية على متابعة وتدريب الطلاب على مهارات الحفظ والإلقاء والتفاعل الإيجابي مع الطلاب.

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