الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمشاركة 23 دولة.. انطلاق البطولة العربية الإفريقية للبرمجيات بالأقصر

الاكاديمية
الاكاديمية

انطلقت اليوم الأحد بمدينة الأقصر، منافسات الموســم الثاني والعشرون ،للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات والتى تقام  تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، و تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر .

ويشارك في المسابقة نحو 600 طالبا وطالبة يمثلون 120 فريقا من 13 دولة عربية و10 دول أفريقية، وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب لاستخدام طرق الحل المنهجي وخوارزميا الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن.

ويتكون كل فريق من ثلاثة طلاب ومدرب ويعمل الطلاب بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة خمس ساعات متواصلة. وتتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في مسابقة البرمجة الجامعية الدولية.

وتتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات بمشاركة أكثر من 25 الف متسابق يمثلون 2300 جامعة حول العالم، في الوقت نفسه اتخذت اللجنة المنظمة للمسابقة  كافة الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بالتعاون، وتم حجز فندق كامل للوفود المشاركة مع توافر جميع المستلزمات الطبية اللازمة من ماسكات ومطهرات وتعقيم كامل في وجود فريق.

وعلى هامش المسابقة ينظم القائمون على الفعاليات رحلات ترفيهية للوفود المشاركة تتضمن المزارات السياحية بمدينة الأقصر.

واستقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له، وذلك بحضور لفيف من المستشارين بهيئة قضايا الدولة.

وبحسب بيان الأكاديمية، ناقش الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في التدريب والبحوث والاستشارات، وبحث أوجه التعاون القائمة في المجالات ذات الصلة، وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم الجانبين.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعمل على تعزيز العلاقة بين الأكاديمية وهيئة قضايا الدولة، مؤكدًا أن الأكاديمية تسعى عبر تخصصاتها وكلياتها إلى التميز في جودة التعليم وخدمة المجتمع، إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبّي متطلبات وحاجات سوق العمل.

وخلال اللقاء، أجرى المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له، جولة في أروقة الأكاديمية تضمنت زيارة مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل، واطلع على أقسام المجمع، ودوره في التعليم والتدريب البحري.

بمشاركة التزام للبرمجيات إنطلاق منافسات البطولة العربية بالأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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