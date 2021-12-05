برلماني يعلن تقدمه بمشروع قانون جديد لإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لإنشاء صندوق قادرون باختلاف، استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مجلسي النواب والشيوخ بإعداد تشريع جديد تحت اسم صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

وقال محسب، إن التشريع الجديد سيتضمن وجود عدد من الموارد المالية لدعم ذوى الهمم والاحتياجات كما سيقدم تمويلا كاملًا لتشجيع أية أفكار أو منتجات جديدة من شأنها دمجهم في بيئة العمل في مصر كما سيعمل على إثقالهم بكثير من المهارات والخبرات التي تضمن لهم مزيد من فرص العمل.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذوي الهمم وتوفير مصادر دخل لرعاية موهبتهم وقدرتهم على الابتكار لطالما تعبر عن قائد وطني ورئيس إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح محسب أنه سيجرى دراسة كاملة حول صندوق قادرون باختلاف وسيفتح نقاشا موسعا حول القانون كما سيضع في الاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأكد عضو مجلس النواب أن التشريع الجديد سيتضمن العمل على تقديم مميزات خاصة لذوي الهمم تساعدهم على تحسين مستوى المعيشة وترفع عن كاهلهم أي عبء يعرقل رغبتهم في الاندماج بقوة في المجتمع.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك اليوم في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، والتي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وشهدت الاحتفالية في نسختها الثالثة ولأول مرة مرور الرئيس السيسى على أبطال اتحاد الإعاقات الذهنية وهم يلعبون الرياضات التى يمارسونها، بالإضافة لتنظيم معرض به منتجات جديدة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، خلال الاحتفالية إننا لم يكن أحد يرانا فى أول الأمر، وكانت نسبة التنمر أعلى بكثير، ولكن عندما اهتم الرئيس السيسي بالأمر، فالكل اهتم بنا إضافة إلى أن ذوي الإعاقة أصبحوا موجودين فى الإعلام وفى الفن، ويأخذون فرصهم بالعمل، ويحرزون بطولات عالمية على المستوى الرياضي.