الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلافات زوجية.. تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى الهرم على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس الزوج المتهم بقتل زوجته في منطقة الطالبية، بسبب خلافات بينهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

 واعترف الزوج المتهم قاتل زوجته في منطقة الطالبية بالهرم، بالاتهامات المسندة إليه من قبل النيابة العامة بجنوب الجيزة، وقال إنه خلال الفترة الأخيرة زادت المشاكل بينه وبين زوجته، ودائمًا ما كانت تتطور لحد التراشق بالألفاظ حتى يتدخل الجيران أو الأهل للفصل بينهما. 

المشاجرة الأخيرة دفعته لخنق زوجته باستخدام وسادة الفراش

وتابع الزوج، أن الخلافات كانت تهدأ تدريجيًا، لكنها سرعان ما تتجدد مرة أخرى، حتى وصلت لطريق مسدود، وفى المرة الأخيرة، حدثت بينهما مشاجرة عنيفة، دفعته لخنق زوجته باستخدام وسادة الفراش حتى تأكد من مفارقتها الحياة، بعدها ظل يفكر في كيفية إخفاء الجثة، لكنه لم يهتدي إلى طريقة آمنة، مما دفعه للهرب من المنزل خشية افتضاح أمره، وتابع الزوج في اعترافاته أنه توجه إلى مسقط رأسه بمحافظة بنى سويف، واختبأ بمنزل أسرته، إلى أن تم افتضاح أمره وكشف جريمته والقبض عليه.

 وأمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها بمنطقة الطالبية بعد خلافات زوجية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

قاضي المعارضات خلافات زوجية محافظة بني سويف المتهم بقتل زوجته النيابة العامة بجنوب الجيزة جدد قاضي المعارضات

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