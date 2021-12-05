الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تفتيشية بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

كلَّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو حماد، بحملة تفتيشية على المطاعم والمحال التجارية، وأسفرت عن تحرير محضر رقم ٢٥٦١١ ضد (أ ح ح)  صاحب مطعم وجبات سريعة بأبو حماد، لحيازته وعرضه مواد غذائية مجهولة المصدر وتم تحرير ٣٠ كيلو دجاج على ذمة المحضر، وتحرير محضر رقم ٢٥٦١٢ ضد (م ع م) صاحبة مطعم بكفر العزازي لحيازتها سلع مجهولة المصدر، وتم تحرير٢ شيكارة فول مجروش وزنه٥٠ ك على ذمة المحضر، وتحرير محضر رقم ٢٥٦١٣ ضد (أ ح م م)  لقيامه بالذبح خارج السلاخنة، وتم تحرير ٥ كجم لحوم على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر ٢٥٦١٤ ضد (ا م م) صاحب مطعم لعدم الإعلان عن أسعار المأكولات، وتحرير محضر ٢٥٦١٥ ضد (س ذ م ع) لعدم الإعلان عن أسعار البقالة، وتحرير محضر ٢٥٦١٦ ضد (م ر ع) لعدم الإعلان عن أسعار البقالة، وتحرير محضر ٢٥٦١٧ ضد (م ف م) لعدم الإعلان عن أسعار البقالة، وتحرير محضر ٤٢٣٣٢ جنح ضد (ح ا) تاجر تمويني لعدم ممارسة النشاط، وتحرير محضر ٤٢٣٣٣ جنح (ا ح) تاجر تمويني بمنيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ٤٢٤٣٦ جنح ضد (م ح) تاجر تمويني بالمحمدية لعدم ممارسة النشاط.

وتم تحرير محضر ٤٢٤٣٧جنح ضد (ا ش) تاجر تمويني بمينا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ٤٢٤٣٨جنح ضد (د ع) تاجر تمويني بالمحمدية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ٤٢٤٣٩ جنح ضد (ا ي) صاحب محل بقالة بالمحمدية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للرقابة، على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المخابز أسعار دجاج محافظة لحوم محافظ الشرقية محطات غذاء مصانع

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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