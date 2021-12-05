جوزيب بوريل قلق بشأن الوضع في أوكرانيا

أعرب مفوض الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن قلقه تجاه الوضع على الحدود الأوكرانية.

وقال بوريل في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أوكرانيا تعد بالتأكيد شريكا وحليفا، أي أننا سنقف بجانبها".

وتابع بوريل أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نفى له القيام بأي نوع من الأنشطة الحربية خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بستوكهولم.

وبحسب بوريل، من المهم حاليا أن توضح موسكو حاليا "نظرة مستقبلية للعواقب المحتملة"، وقال: "يجب أن نظل في مرحلة ما قبل الأزمات".

ولم يوضح المسؤول الأوروبي البارز 74/ عاما/ بشكل أكثر دقة ما يمكن أن يحدث في حالة قيام روسيا بشن هجوم، وأضاف: "هل يمكن تخيل غزو حقيقي مثل الذي حدث في شبه جزيرة القرم؟ لا اعلم!"، وشدد على ضرورة محاولة تجنب تردي الوضع.

وفي سياق أخر، أكدت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة أن موسكو لا تشكل تهديدا لأي دولة، ولديها حق سيادي في نشر قواتها على أراضيها.

وشددت السفارة في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد، على كل تقييمات المسؤولين الأمريكيين الهستيرية، حول الغزو الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا في الماضي ثبت بأنها كانت كاذبة.

وجاء بيان السفارة الروسية في رد على طلب من مكتب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في واشنطن، للحصول على تعليق روسي على تحذيرات من جانب شخصيات رسمية أمريكية ظهرت في وقت سابق في وسائل الإعلام الأمريكية، حول خطط موسكو لعملية كبيرة على نطاق واسع لغزو أوكرانيا بمشاركة ما يصل إلى 175 ألف جندي في مطلع العام المقبل .

وأضافت السفارة في بيانها أن: "روسيا لا تشكل أي خطر على أي دولة، ويعتبر نشر القوات الروسية على الأراضي الوطنية حقا سياديا لنا، وهو أمر لا يعني الآخرين".

وأفادت بأنه من المعروف أن دول الناتو بالذات، تنقل بشكل متهور قواتها المسلحة وبنيتها ​​التحتية العسكرية إلى الحدود الروسية، لافتة إلى أنه في الربيع الماضي، تبين أن التقييمات الهستيرية للمسؤولين الأمريكيين حول غزو روسيا المزعوم لأوكرانيا كانت كاذبة، وأن كل ما يتعين على واشنطن القيام به الآن، هو إجبار سلطات أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك.