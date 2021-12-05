القبض على صاحب مجزر دواجن بدون ترخيص في 15 مايو

تمكّن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب مجزر دواجن بدون ترخيص بمنطقة 15 مايو، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة) وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص ، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر المشار إليه على (2٫680 طن "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.