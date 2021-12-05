الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب مجزر دواجن بدون ترخيص في 15 مايو

القبض على متهم
القبض على متهم

تمكّن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب مجزر دواجن بدون ترخيص بمنطقة 15 مايو، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة) وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص ، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر المشار إليه على (2٫680 طن "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة لحوم مجهولة المصدر جهود أجهزة وزارة الداخلية القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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