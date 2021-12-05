دورتان في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بمديرية أوقاف بني سويف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعةـ وزير الأوقاف، تنظيم دورتين في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة، بمديرية أوقاف بني سويف، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية بالقضية السكانية، وتنظيم الأسرة، والقضايا المجتمعية.

وجاءت تفاصيل الدورتين كالآتي:

أولًا: تنفيذ الدورة التثقيفية السابعة والثمانين في التوعية السكانية، وتنظيم الأسرة، والمواطنة، لعدد: (50) إمامًا بمديرية أوقاف بني سويف، بالمركز الثقافي بمسجد عمر بن عبدالعزيز، وذلك يومي الأحد والإثنين 5 /12/ 2021، 6/ 12/ 2021م، وهم:



1. أبوبكر حسن على حسن

2. محمد سلطان أحمد محمد

3. محمد حمدي محمود أحمد

4. أحمد السيد عبدالعال على

5. أيمن كمال محمد أحمد

6. هاني محمد عبدالباقي أحمد

7. إبراهيم محمد على المغربي

8. هاشم سيد محمد أحمد

9. أحمد فتحي أحمد مرزوق

10. أسامة عبدالعظيم أحمد سيد

11. وليد عبدالمنعم على خليفة

12. أبوالسعود سيد عبدالوهاب

13. محمد علي عبدالجواد محمد

14. جمال خليفة خليفة محمد

15. جابر محمد أبوشناف صالح

16. جمال محمد متولي محمد كريم

17. جنيدي أبوهشيمة جنيدي

18. ربيع فراج فرجاني

19. مبروك مختار محمد مبروك

20. حسن محمد حسن محمد

21. حسين ميهوب عبدالتواب محمد

22. يحيى أحمد شحات

23. خالد عبدالله أبوبكر درويش

24. يحيى شعبان حميدة محمد

25. ربيع شحاتة عبدالعزيز عبدالمجيد

26. رضا محمد سليمان أبوعياقة

27. كمال جمعة طلب محمد

28. رمضان صلاح الدين عبدالله صالح

29. سليمان عبدالعزيز عبدالجواد على

30. محمد شعبان خميس أبوالليل

31. صالح أبوالقاسم صالح حسين

32. طه علي محمد علي حمد

33. طه على محمد على حسن

34. هاني حمادة علي عبدالعزيز

35. على عبدالباسط مرسى خليل

36. عادل محمد حسن سليمان

37. عبدالله خيرالله أبوشناف صالح

38. محمود يونس محمد سيد

39. عبدالعظيم إبراهيم بيومي الجمل

40. عيد شحاتة عويس عبدالمجيد

41. ياسر حسن صالح عطية

42. على يوسف سيد على الحرجاوي

43. عبدالله سيد محمد حمد

44. عمر محمد أحمد محمد

45. عمر نوح عبدالقادر حسن

46. عماد ربيع أحمد محمد

47. عبد الله عليوة محمد علواني

48. فتحي فؤاد أحمد محمود

49. فتحي أحمد فتحي سعد

50. مصطفى كمال صبحي عبدالتواب



ثانيًا: تنفيذ الدورة التثقيفية الثامنة والثمانين في التوعية السكانية، وتنظيم الأسرة، والمواطنة، لعدد: (50) بمديرية أوقاف بني سويف، بالمركز الثقافي بمسجد عمر بن عبدالعزيز، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 7/ 12/ 2021، 8/ 12/ 2021م، وهم:



1. أحمد بيومي مصطفى

2. أحمد كمال محمد

3. شريف عبدالتواب أبوزيد

4. شعبان سيد عبدربه

5. عيد شعيب محمد يونس

6. إبراهيم شعبان محمد

7. أحمد حسن عبدالتواب

8. أحمد فتحي محمود بهنساوي

9. أبوالخير أحمد أحمد

10. أشرف أحمد عيد عبدالله

11. قرني عبدالعاطي محمد

12. محمود عقبه طــه

13. رجب محمد عبدالوهاب محمد

14. أيمن أحمد محمد أبواليسر

15. محمد عبدالعظيم محمد صالح

16. أسامة جابر محمد رياض

17. مسعود كردى محمد

18. منصور عبدالجواد منصور

19. أحمد حمزة على حسانين

20. حسن سيد محمد حسين

21. على عبد المنجد محمد

22. محمد على حسن عثمان

23. ربيع قرني حافظ

24. محمد عبد الحميد امين

25. عطية معتوق محمود

26. رجب عبدالنبي رجب متولي

27. طه عبدالمنجد محمد

28. علاء فؤاد جبالي

29. محمد عبدالعظيم محمد خليفة

30. محمود عبدالمجيد سيد

31. راضي محمد راضي

32. محمد سيد أحمد بكري

33. أيمن حسن محمود

34. محمد أحمد فهمي أحمد

35. محمد عبدالمنعم مصطفى سيد

36. يس محمد تمام

37. مصطفى مجدي عويس

38. علاء ربيع عبد الصادق

39. فرج محمد مليجي

40. عبدالوهاب إسماعيل عبدالعليم

41. شعبان بكري محمد

42. مشهور على شعبان

43. حسين سعد حسين على

44. وائل أحمد حنفي عبدالمجيد

45. عبدالرحمن عبدالقادر إسماعيل

46. حسانين عمر حسانين

47. عبدالعليم طه عبدالعظيم

48. رجب محمود محمد بدر

49. شحاته عبدالحليم فهيم

50. عيد عبدالفتاح حسن