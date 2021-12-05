الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

افتتاح المؤتمر الدولي العاشر لـ«حاسبات ومعلومات عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، المؤتمر الدولي العاشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس والذي يقام بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الفضي ومرور ٢٥ عاماً على نشأتها. 

وثمّن الدكتور محمود المتيني الدور الذي تقوم به كلية الحاسبات والمعلومات فيما يخص ملف التحول الرقمي للجامعة ، مؤكداً أن الكلية شهدت طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية بالتزامن مع التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم.

و أكد أن الجامعة تعوّل على كلية الحاسبات والمعلومات في تحويل الجامعة إلى جامعة ذكية خضراء من جامعات الجيل الرابع. 

وأشار إلى أن العصر الحالي يقتضي التركيز على البحث العلمي البيني والدراسات البينية لتحقيق اقتصاديات المعرفة و أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس المؤتمر أن المؤتمر العاشر للكلية يستمر على مدار يومين متتاليين  و يستضيف خبراء من مختلف دول العالم من كبريات الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات، من بينهم الدكتور حسن عبد الله رئيس جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة، واستعرضت الشراكة والتعاون مع جامعة إيست لندن حيث أصبح بإمكان منسوبي كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس الحصول على درجة علمية مزدوجة من جامعة عين شمس ومن جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة، وهو ما يرفع من مكانة خريجو الكلية في سوق العمل محلياً و دولياً وينعكس على التصنيف الدولي للجامعة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعقد كل سنتين وتحصل الأبحاث المشاركة به على فرصة النشر في كبريات المجلات والدوريات العلمية فضلاً عن الاعتماد من المنصات العلمية المرموقة من بينهم IEEE  SCOUPS وغيرها، وهو ما يعزز مكانة الأبحاث العلمية والنشر الدولي للباحثين المصريين  و يفتح آفاق التبادل العلمي وتبادل الخبرات مع نظرائنا من مختلف دول العالم.

واستعرضت الدكتور رشا إسماعيل، أبرز فعاليات المؤتمر، حيث يناقش المؤتمر على مدار ١٢ جلسة علمية العديد من الموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والبيوإنفورمتكس وغيرها، كما يشارك بالمؤتمر ٧٠ بحثاً علمياً متخصصاً في المجال.

 

المملكة المتحدة التبادل الجامعات وزير التعليم التعليم العالي الاتصالات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمواصلات جامعة عين شمس الحاسبات والمعلومات

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