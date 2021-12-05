الأربعاء.. ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى فى ضيافة منى الشاذلى

في لقاء حصري، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجمة ياسمين عبدالعزيز، التي تظهر للمرة الأولى، مع زوجها النجم أحمد العوضي، في حلقتي الأربعاء والخميس 8 و9 ديسمبر من برنامجها المذاع على قناة «سي بي سي» الفضائية المصرية.

ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي

وتروي ياسمين عبدالعزيز، في الجزء الأول من اللقاء، لأول مرة تفاصيل محنتها الصحية، وكيف ساءت حالتها الصحية نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت باقتراب محقق من الموت من شدة الألم، كما روت ياسمين بالتفصيل كيف تطورت حالتها حتى وصلت إلى هذه الحالة، وأسباب عدم مقاضاتها الطاقم الطبي الذي تسبب في وصولها لهذه الحالة حتى الآن.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفي الجزء الثاني من اللقاء انضم لها زوجها النجم أحمد العوضي، في أول ظهور إعلامي لهما سويًا، وخلال هذا اللقاء روى العوضي أيضًا تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها، كما حكى عن كيفية إدارته الأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التليفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.

أحمد العوضي

منى الشاذلي