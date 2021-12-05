الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء في بني عبيد بالدقهلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالإشتراك مع آخرين مقيمين "بإحدى الدول"، والذين يقومون بجمع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" والإتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من "إحدى الدول" بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم بالعملة المحلية، وعقب ذلك يقوم المذكور بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يُعد مخالفة للقانون.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي 120 ألف دولار أمريكي. 

وزارة الداخلية الدقهلية حوالات بريدية مكافحة الجريمة مباحث الأموال العامة السوق السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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