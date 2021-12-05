منتدى الشباب العربي الـ11 بأسوان يطلق مبادرة لدعم السياحة (صور)

أطلق المشاركون بمنتدى الشباب العربي الحادي عشر فى مدينة أسوان، من خلال جولاتهم السياحية داخل المدينة، مبادرة لحث شباب العالم على زيارة مصر تحت شعار “زور مصر.. مصر أحلى”، مؤكدين على الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر.

وجاء ذلك في إطار فعاليات منتدى الشباب العربي الحادي عشر في مدينة أسوان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية" بمشاركة ثمان دول عربية، والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة.

ويأتي المنتدى بحضور الدكتور ممدوح رشوان رئيس المنتدى والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، والدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد، الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، المهندس يحيى عبد المنعم أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

ويعد المنتدى أحد منصات شباب مصر والعالم العربي الذي يشارك فيه أكثر من 250 شابًا وفتاة بمختلف الدول العربية والإفريقية للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات.

وحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية مع السائحين والتواصل مع أقرانهم من خلال التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوتهم لزيارة مصر.

وطالب الدكتور علاء الدين الدسوقي – مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة الشباب المشارك بالمنتدى العربي للشباب والبيئة فى دورته الحادية عشر من محافظة أسوان، بوضع أفكار ورؤى تساعد دول العالم فى وضع آليات وسياسات للتعامل مع قضية التغيرات المناخية.. مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمنتدى لجميع الوزارات والشباب خاصة وأن أحد روافد الاقتصاد المصرى قائمة على السياحة.

ووجه الدسوقى الشكر للأمين العام للاتحاد على مواكبته السريعة للأحداث ليكون الاتحاد أول هيئة شبابية تتفاعل مع التوجيهات الخاصة بالاهتمام والتكيف مع المتغيرات المناخية خاصة مع إعلان استضافة مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم “COP 27” بشرم الشيخ في 2022.

من جهتها، أكدت الدكتورة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب حرصها على لقاء شباب الجامعات لنشر الفكر التنموي، وتمكين الشباب من التغلّب على الصعوبات التي تواجههم، والعمل على إنجاز وتنفيذ أفكار مشروعاتهم.. مشيرة إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر ويجب إبراز كل الحقائق لهم، متمنية مزيد من مشاركة الشباب فى منتدى شباب العالم الفترة القادمة.

وأشارت جيهان إلى إطلاقها مبادرة بعنوان "المستقبل يبدأ بفكرة"، والتى تسعى للعمل على اكتشاف ودعم المبتكرين واستقطاب الحلول الابتكارية من خلال إشراك جميع فئات المجتمع، والعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية لدى جميع الشباب، مؤكدة أن هناك طاقات هائلة للشباب يجب استغلالها نحو بناء المجتمع وذلك من خلال إشراكهم عن طريق تلقي الاقتراحات والأفكار.

ووجهت البيومى الشكر للاتحاد للجهود المبذولة لمساعدة الشباب وإشراكهم في مواكبة الأحداث بصفة مستمرة كل عام من خلال الأفكار التي يتناولها المنتدى، لافتة إلى أن أسوان تتمتع بمقومات طبيعية وتاريخية وتراثية وبشرية، تؤهلها لاستعادة الثقة والأمن وجذب السياحة الداخلية والخارجية، خاصة فى هذا الوقت المفضل للسياحة والسفر والرحلات.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح رشوان رئيس المنتدى والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة إن فعاليات المنتدى تبدأ من مدينة أسوان، ويختتم بمدينة الأقصر، حيث يشهد جلسات عامة وورش عمل فرعية حول قضايا التغيرات المناخية والمياه وغيرها من القضايا الشبابية والبيئة.

وأضاف رشوان أنه على هامش المنتدى هناك فعاليات تشمل زيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية فى مدينتا السحر والجمال الأقصر وأسوان، مشيرًا الى أن المنتدى فرصة هامة لتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يتناول المنتدى 4 قضايا رئيسية وهي التراث وحوار الثقافات مع تمكين الشباب والمرأة بجانب قضايا الشباب مثل البطالة.

وأشار الأمين العام للاتحاد، إلى أن السياحة من أكثر الصناعات نموا في العالم وأصبحت اليوم من أهم القطاعات في الاقتصاد العالمي فالسياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي يلعب دورًا مهما في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات ومصدرًا للعملات الأجنبية وفرصة لتشغيل الأيدي العاملة.

وقال رشوان إنه لتحقيق برامج التنمية تم إطلاق مصطلح السياحة المستدامة فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر وعلى الصعيد البيئي تعتبر السياحة عاملًا جاذبًا للسياح لإشباع رغباتهم من حيث زيارة الأماكن الطبيعية المختلفة والتعرف على تضاريسها بالإضافة إلى زيارة المجتمعات المحلية للتعرف على عاداتها وتقاليدها.

وأوضح رشوان أن المدن التراثية هى المدن التى تتضمن ما تركه السابقون من موروثات فكرية وحضارية وثقافية وهي ملك للإنسانية كلها ويتوجب الحفاظ عليها واليوم تواجه بعض المدن التراثية العربية وآثارها العديد من المشاكل أبرزها الإهمال والأثر السلبي لعوامل التعرية المناخية وعدم الصيانة والترميم والتعرض للنهب والسرقة.

وذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شريك أساسى فى المنتدى من خلال تقديم ورش العمل والرسم والسباكة للتوعية بقضايا المياه وكيفية الحفاظ عليها، وتنسيق الجهود لتحويل ورش العمل إلى خطة عمل على أرض الواقع.