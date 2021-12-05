الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد زفافها بيومين.. التحقيق في إلقاء فتاة لنفسها من «الثالث» في البدرشين

جثة
جثة

تواصل نيابة جنوب الجيزة، تحقيقاتها حول إلقاء فتاة بنفسها من الطابق الثالث بعد زفافها بيومين في البدرشين، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالتها تمهيدا لسؤالها حول تفاصيل الحادث، كما طالبت بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وطلبت النيابة الاستماع لأقوال أسرة الفتاة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، بعدما تبين من التحريات الأولية أن الفتاة حاولت إنهاء حياتها في البدرشين بالجيزة، بعدما أُجبرت على الزواج من أحد الأشخاص يكبرها في العمر، ما دفعها لمحاولة إنهاء حياتها. 

- تفاصيل التقرير الطبي

وتبين من التقرير الطبي الصادر بشأن الفتاة أنها أصيبت بارتجاج في المخ، وكسر بالساق وكذلك إصابتها بكدمات وجروح في مناطق متفرقة من جسدها، بالإضافة إلي حجزها داخل غرفة العناية المركزة نظرا لسوء حالتها. 

و تلقى قسم شرطة البدرشين، بلاغا يفيد بإصابة فتاة سقطت من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما.

و تبين أن الفتاة متزوجة منذ يومين، من رجل يبلغ من العمر 39 عاما، لذلك استغلت جلوس عريسها مع أفراد الأسرة، وألقت نفسها من الطابق الثالث بسبب إجبار أسرتها لها علي الزواج من  ذلك الرجل، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الطابق الثالث الأجهزة الأمنية نيابة جنوب الجيزة فتاة متزوجة ارتجاج فى المخ التحريات الأولية

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