الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يعد بدراسة مقترح «إتاحة الوثائق الرسمية بطريقة برايل»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

خلال الجلسة النقاشية بعنوان «سفراء الأحلام» التي أدارها الفنان مصطفى شعبان، قدمت هبة عاطف من أصحاب الهمم وخريجة كلية الإعلام وتعمل حاليًا في متحف القوات الجوية، شرحًا مفصلًا لما تقوم به عند استقبالها زوار المتحف.

وتحدّث خلال الجلسة الطفل مهند عماد صاحب فكرة تدريس مادة احترام الآخر- والتي اقترح تدريسها العام الماضي وتمت الاستجابة لطلبه بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي- قائلًا: «أتمنى زيادة حملات التوعية في هذا الشأن عن طريق البرامج والمسلسلات وطرق المعرفة الأخرى».

وخلال الجلسة تحدثت أيضًا مريم محسن من بورسعيد وهي «سفيرة للإتاحة» عن أحلامها وطموحها، وقدمت شرحًا مفصلًا عن مفهوم «سفيرة الإتاحة»، والتي أكدت أن المقصود من ذلك هو إتاحة كل خدمات الدولة للقادرين باختلاف.

وطالبت مريم خلال الجلسة بإتاحة الوثائق الرسمية كبطاقة الرقم القومي وجواز السفر وخلافه بطريقة «برايل» حتى يتسنى للمكفوفين الاطلاع على بياناتهم، ووعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة الاقتراح وتنفيذه على الفور حال التأكد من قانونيته.

واختتم الفنان مصطفى شعبان الجلسة معبرًا عن فخره بالمشاركة في إدارتها لما وجده من عزيمة وإصرار على تحدي الصعاب من قبل القادرين باختلاف.

وعقب ذلك قدم الإعلامي شريف مدكور فيلمًا تسجيليًا بعنوان «سباحي النيل» شارك فيه 30 سباحًا من «قادرون باختلاف»، حيث قاموا بعمل محاكاة ليثبتوا للعالم أن مصر هبة النيل.

وقال مدكور إن هذه المحاكاة شارك فيها 11 مركبًا تمثل دول حوض النيل من الحبشة إلى جمهورية مصر العربية، حيث قام الأبطال بالسباحة من مركب إلى مركب ورفع العلم على ضفاف النيل.

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