هبة عاطف من أصحاب الهمم: «أنا لازم أقف تحية لجيش بلدى»

تحدثت هبة عاطف، من أصحاب الهمم وموظفة في متحف القوات الجوية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: «برحب بحضرتك يا سيادة الرئيس وبتمنالك كل السعادة»، وبادلها الرئيس التحية مع أمنياته لها بالسعادة.

وقالت هبة، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»: «أنا لازم أقف تحية لجيش بلدى»، لتتحدث عن الطائرات الموجودة في متحف القوات الجوية والتي شاركت في حرب أكتوبر، والمعارك التي خاضتها القوات الجوية خلال حرب أكتوبر، واستطردت: «حقيقى بشكرك يا ريس، حضرتك خليت لينا صوت ودور في المجتمع، ببناء الإنسان وحياة كريمة».

وتابعت هبة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا بحب بلدى وجيش بلدى وبحبك يا ريس».

وبدأت، منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات احتفالية «قادرون باختلاف»، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، والتي تقام في مركز المنارة بالتجمع الخامس.