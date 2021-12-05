وزير الصحة الكويتي: لم نسجل أي إصابات بمتحور «أوميكرون»

أكد وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، عدم تسجيل أي حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" حتى الآن في دولة الكويت، مشيرًا إلى أن بلاده في انتظار التقرير النهائي من المنظمات الدولية لمعرفة خطورته والإجراءات التي سيتم اتخاذها عند الحاجة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إن دولًا عديدة في أربع قارات أعلنت ظهور المتحور لديها مما يدل على انتشاره إلا أن التقارير الأولية بشأنه مازالت مطمئنة، مؤكدًا أن إجراءات وزارة الصحة الكويتية بهذا الشأن مازالت استثنائية من قبل ظهور هذا المتحور وهي عدم دخول غير المطعمين إلى البلاد.

وأضاف أن نسبة التطعيم ضد كورونا في الكويت ممتازة، مشيرًا إلى أن فعالية اللقاحات الآن تكمن في تقليل احتمال الإصابة بالأعراض الشديدة وليس نقل العدوى مثلما صار بوجود المتحور "دلتا" في السابق إلا أنها فعالة في تقليل الأعراض وهذا هو الأهم.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية مواطني البلاد، إلى الالتزام بما ورد بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بظهور متحور جديد لفيروس كورونا، وما سبقها من قرارات ذات الصلة "والتي تأتي في إطار حرص الدولة على سلامة مواطنيها".

وأهابت الوزارة، في بيان صحفي، بالمواطنين "تجنب السفر، إلا للضرورة حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للإجراءات السريعة والمتغيرة التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات ظهور المتحور الجديد أوميكرون".

كما دعت المواطنين، الذين تضطرهم ظروفهم إلى السفر في الوقت الراهن، إلى الالتزام التام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها والإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ومتحوراته.

وقرر مجلس الوزراء بالكويت، تطبيق الحجر المؤسسي، 7 أيام، على المواطنين القادمين من تلك الدول، مع إجراء فحص PCR عند الوصول، وفي اليوم السادس.

كما دعت الحكومة، المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن، إلا في حالات الضرورة، وخاصة إلى الدول التي ظهرت بها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.