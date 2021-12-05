تمكين المرأة بالدراسات الأدبية.. ندوة بـ«آداب عين شمس» غدًا

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "تمكين المرأة في مجال الدراسات الأدبية"، غدًا الإثنين الساعة ١١ صباحًا بقاعة مؤتمرات الكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتستضيف الندوة المهندسة حنان محمد زكي، المدير التنفيذى للمعهد الدولى لعلوم الحياة وعضو المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الجيزة ورئيس نادي روتاري المقطم، وتدير الندوة الدكتورة سمية صبري بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية.

وفي سياق آخر، حققت جامعة عين شمس إنجازًا رياضيًا جديدًا بفوز 6 من طلاب الجامعة من ذوي الهمم بالمراكز الأولى في بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة للجامعات والتي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية لطلبة وطالبات الجامعة المصرية.

وجاءت نتائج الطلاب على النحو التالي:

فوز الطالب محمد حسين عدلي

كلية التجارة (حركي) بالمركز الأول والميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 55.

وفوز الطالب محمد حسين أحمد

كلية التجارة حركي

بالمركز الأول والميدالية الذهبية في رفع الأثقال ميزان 80

كما فازت الطالبة شيماء شعبان محمد

كلية الألسن بصري بالمركز الأول والميدالية الذهبية في رفع الأثقال ميزان 55

وفاز الطالب محمد أحمد عبدالسلام

كلية الآداب بصري

بالمركز الثالث والميدالية البرونزية

في رفع الأثقال ميزان 65

وفازت الطالبة ناريمان محمد عبدالمقصود بكلية التجارة جامعة عين شمس ذهني بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في ألعاب القوى رمح.

أقيمت البطولة بمشاركة 700 لاعب ولاعبة مثلوا 200 جامعة مصرية.