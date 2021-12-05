برلمانية تشيد بدور مصر في تعزيز أمن واستقرار إفريقيا

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بالدور المهم والتاريخى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية ومواجهة مختلف المشكلات داخل إفريقيا.

واعتبرت إسماعيل، في بيان اليوم، تأكيد الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي انعقد في العاصمة السنغالية داكار على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا عن طريق استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بأنه اعتراف دليل قاطع وشهادة صينية إفريقية على أهمية الدور الكبير الذى تقوم به مصر لدعم جميع القضايا التى تهم دول القارة السمراء موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى على النجاحات الكبيرة التى حققها لصالح الدول الإفريقية إقليميًا ودوليًا.

كما أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بتأكيد نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، خلال مشاركته فى هذا الاجتماع، أن مشاركة مصر في هذا المحفل الهام تنطلق من اهتمام مصر بتطوير التعاون مع الصين في مختلف المجالات، وبتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي الإفريقي، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الدول النامية في مواجهة تبعات جائحة كورونا وفي بناء القدرات الفنية والعلمية لمجابهة هذا التحدي بما في ذلك عن طريق التصنيع المشترك للقاحات والأدوية، إضافة إلى ترحيبه بالبيان الختامي باستضافة مصر للمؤتمر القادم للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المقرر انعقاده في 2022.

وشارك السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي انعقد في العاصمة السنغالية داكار يومي ٢٩ و٣٠ نوفمبر.

وأكد لوزا أن مشاركة مصر في هذا المحفل الهام تنطلق من اهتمام مصر بتطوير التعاون مع الصين في مختلف المجالات، وبتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي الإفريقي، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الدول النامية في مواجهة تبعات جائحة كورونا وفي بناء القدرات الفنية والعلمية لمجابهة هذا التحدي بما في ذلك عن طريق التصنيع المشترك للقاحات والأدوية.

وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري بالدور الهام الذي تقوم به مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا عن طريق استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، كما رحب البيان الختامي باستضافة مصر للمؤتمر القادم للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المقرر انعقاده في ٢٠٢٢.

هذا، كما عقد نائب وزير الخارجية على هامش الاجتماع الوزاري لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني، استعرضا خلاله مجالات التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، كما أكدا خلاله على أهمية استمرار التنسيق بين مصر والصين في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.