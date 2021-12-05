منصة حوار للشباب على هامش المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي

يشهد المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل) خلال تنظيم فعاليات النسخة الثانية الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إقامة منصة حوار للشباب “Youth Talks Dome”.

وتأتي أهمية منصة حوار الشباب في مناقشتها عدة موضوعات مهمة منها (الإرشاد الوظيفي، والتدريب وبناء العلاقات وتمكين الشباب، وبناء القدرات، وتطوير المهارات القيادية، وريادة الأعمال، وكيفية التغلب على التحديات) وغيرها من المهارات الضرورية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتُمثل منصة الشباب "نقطة تجمُع" لأكثر من 6000 شاب وفتاة من مُختلف المحافظات؛ للاستفادة من الخبرات والتجارب المُقدمة من قبل رواد الأعمال ومديري كبرى الشركات العالمية وأصحاب الكفاءات في التخصصات المُختلفة.

وسيتم تنظيم مُسابقة لعرض الابتكارات والأفكار المُختلفة المُقدمة من قبل رواد الأعمال من الشباب، في مختلف المجالات العلمية، مُمثلين عن مختلف الجامعات المصرية، كما سيتم تقديم جائزة لأفضل فكرة وابتكار.

الجدير بالذكر أن إقامة النسخة الثانية من المُنتدى العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي، يأتي بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامى، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وأشار الوزير إلى أن المنتدى يتناول عددًا من المحاور، من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة، لافتًا إلى مشاركة عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، ومن أهمها: جامعات جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، وتشابمان، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة لينكولن بإنجلترا، وجامعة سيبيو برومانيا، وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا، وجامعة بوتسدام الألمانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية وهى: اليونسكو، والإيسيسكو، والبنك الدولى، والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد (NAAC)، والماجنا كارتا Magna Charta، ومنظمة Coursera لبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى Elsevier، Knowledge E.