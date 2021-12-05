الرئيس السيسي لـ«أصحاب الهمم»: أنا بخير طالما أنتم بخير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب الهمم «أنا بخير طالما أنتم بخير»، مبديًا سعادته للمشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ردًا على تحية «رحمة» أول مذيعة من ذوي الهمم و«إيناس الجبالي» بطلة مصر في رفع الأثقال من قصار القامة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت، اليوم الأحد، بمركز المؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة والتي شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والوزراء وكبار رجال الدولة.

وأبدت رحمة وإيناس سعادتهما بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفالية.

وأضاف الرئيس السيسي: «إننا جميعًا سعداء بكم وكل الناس تحبكم ويوجد دعم متواصل لكم من الدولة والناس.. أهلًا وسهلًا بكم».