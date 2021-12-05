4 مصابين بانقلاب سيارة بصحراوي أطفيح

شهد الطريق الصحراوى بأطفيح حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

جرى إخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بأطفيح ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بأطفيح وإصابة 4 أشخاص وتوقف حركة المرور، وأمر اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.