«الدواء» تفتح باب التسجيل في ورشة عمل إرشادات المخزون الآمن للمستحضرات

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن آليات وإرشادات المخزون الآمن للمستحضرات الصيدلية، موضحة أنه من المقرر بدء ورشة العمل يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 ولمدة يومان بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

كما تعقد هيئة الدواء المصرية غداً الإثنين، البرنامج التدريبي لتراخيص شركات التصنيع لدى الغير (المستوى المتقدم)، حيث يهدف البرنامج إلى التعريف بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠٢١، والخاص باشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير، مع إلقاء الضوء على أهمية إصدار ترخيص شركات التصنيع لدى الغير والهدف من اصداره، المستندات والإجراءات المتبعة لإصدار ترخيص شركات التصنيع لدي الغير، وتوضيح كيفية التعامل مع الروابط الإلكترونية الخاصة بإدارة تراخيص شركات التصنيع لدى الغير.

وأضافت أن البرنامج التدريبي يهدف أيضاً إلى التعريف بالاشتراطات اللازمة لإضافة مخزن مرخص خاص بالشركة على قيد شركات التصنيع لدى الغير، مع توضيح أهم الإجراءات والنماذج التفتيشية.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت أمس عن تدشين مبادرة تحت عنوان "معا نحو دواء آمن"، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية، بالصيدليات العامة في مصر لتطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية ؛ مما يضمن الحصول على دواء آمن للمرضى، كذلك تعزيز خدمات الصيدليات العامة لتقديم خدمة استقبال بلاغات الآثار الجانبية للأدوية؛ من خلال رفع مستوى الأداء الفني للصيادلة، وتقديم دواء أو مستلزم طبي آمن للمريض المصري، وتدشين مجموعة مركز اليقظة الدوائية المصري "Community Club EPVC"، والتي تضم الصيدليات الرائدة في تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية.

وشمل حفل الافتتاح كلمة لكل من الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير وتنمية القدرات، والدكتور شيرين عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، عن دور الهيئة في تعزيز دور الرعاية الصيدلية في مصر نحو تطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوفير دواء آمن وفعال للمريض المصري، وأهمية دور اليقظة الدوائية في ضمان سلامة الأدوية في السوق المصري، وتعزيز دور الصيدليات العامة بمصر نحو تقديم خدمة اليقظة الدوائية للمريض، وخلق سبل تواصل مستمرة بين هيئة الدواء والصيدليات العامة.