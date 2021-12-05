الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق الخامس غرب الإسكندرية

جثة
جثة

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط فتاة من الطابق الخامس من شرفة عقار سكنها بمنطقة الهانوفيل، وذلك بعد أن اختل توازنها أثناء وقوفها بشرفة منزلها لمشاهدة شقيقها أثناء مشاجرته، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من شرفة منزلها بمنطقة الهانوفيل مما أدى إلى وفاتها.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين وجود الجثة بالطريق العام وبها كسور وجروح متعددة بالجسم وتم إخطار النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن شقيق الفتاة كان يتشاجر أسفل المنزل وانتابت الفتاة حالة من الهياج العصبي تسبب فى اختلال توازنها مما أدى إلى سقوطها من الشرفة وأصبحت جثة هامدة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الإسكندرية الكشف الطبى عقار تحقيقات ابو منزل صرف

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وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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