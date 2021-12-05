محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة الثالثة من معدات النظافة وتحسين البيئة

شهد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد تسليم الدفعة الثالثة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 7 معدات ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام حيث تتضمن معدات هذه الدفعة ولاول مرة منذ 38 عامًا (1 ونش تلسكوبي حمولة 40 طن الأزمات والحوادث) كما تشمل - 3 سيارات قلاب حمولة 10 طن-1 لودر وسط مفصلي - سيارة قلاب حمولة 5 طن - سيارة سوزوكي حمولة نصف طن.

وأوضح "مختار": تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتوريد معدات الخطة بالكامل انطلاقًا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة، مشيرًا إلى أن إجمالي معدات الخطة هذا العام عددها 86 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 102 مليون جنيه وصل منها حتى الآن 73 معدة تم توزيعها على مراكز ومدن وأحياء المحافظة وقال إنه تتم متابعة توريد باقي المعدات، وفقًا للتعاقد المشار إليه مع وزارة الإنتاج الحربي بدعم ومساندة وزارة التنمية المحلية.

جانب من التسليم

وأضاف مختار أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ لضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفاءتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة كافة المعدات الجديدة.

حضر التسليم المهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات والصيانة وعدد من رؤساء المراكز.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس حملة مكبرة لأعمال النظافة ورفع القمامة والأتربة وتقليم النخيل على طريق رافد جمصة وطريق بلقاس الستامونى والحفير.

وقد أوضح الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية واستغلالًا لأيام العطلات فإنه يتم تنفيذ الحملة على مدار يومي الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أن العمل استمر يوم أمس من الساعة 6 صباحاً وحتي الساعة 4 عصراً وايضا تستمر أعمالها اليوم في ذات التوقيت.

جانب من التسليم

وأضاف أنه يشارك بالحملة قطاع النظافه بالمدينه و7 وحدات محلية وسيتم اختيار أفضل مشاركة وتكريم ومكافأة رئيس الوحدة وجهازه المعاون كما سيتم محاسبة المقصرين.

وهذا وقد أكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول.