الفلبين: يجب رفع معدلات التطعيم ضد «كورونا» إلى 90%

أكد وكيل وزارة الصحة الفلبينية ليوبولدو فيجا، اليوم الأحد، ضرورة تحصين ما لا يقل عن 90%، لتحقيق مناعة القطيع وسط اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا وحتى مع استمرار انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال فيجا، في مقابلة وفق ما أوردتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية، إنه بسبب عدد المتحورات الناشئة، يجب زيادة معدلات التحصين 90% أو 100% من السكان لتحقيق مناعة القطيع.

يذكر أن مستوى التحصين اللازم لتحقيق مناعة القطيع يتفاوت بدرجات مختلفة حسب المرض، وذكرت وزارة الصحة الفلبينية في وقت سابق أن مناعة القطيع تتطلب تحصينا كاملاً لما لا يقل عن 70% من سكان البلاد.

وأفاد وكيل وزارة الصحة الفلبينية، بأن وجود العديد من السلالات لا يعني أن تكون شديدة العدوى أو شديدة الضراوة، موضحا أن أول شيء ننظر إليه هو مستوى التحصين في منطقة ما لأنه يمكن أن يوفر حماية للمجتمع.

فيما احتلت الفلبين المركز الرابع عالميًا ضمن أعلى معدل يومي للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد توزيع 2.7 مليون جرعة لقاح ضد الفيروس في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي.

ونقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، الجمعة، عن موقع الإحصاءات العالمي "أور وورلد إن داتا" أو "Our World in Data"، أنه من بين الدول التي سبقت الفلبين في الترتيب، الصين حيث وزعت 22 مليون جرعة لقاح، والهند بـ10 ملايين جرعة، فيما جاءت بعد ذلك الولايات المتحدة بـ 3.4 مليون جرعة.

ومضى وزير الصحة الفلبيني، فرانسيسكو دوكي، ليتوقع أن بلاده قد تُصنف في المرتبة الأولى من حيث اللقاحات التي تم توزيعها بالنسبة لإجمالي عدد سكانها.

وأظهر آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية، أنه تم توزيع إجمالي أكثر من 90.2 مليون جرعة لقاح حتى أمس، من بينها 52.4 مليون جرعة أولى، و37.3 مليون جرعة ثانية ولقاحات وحيدة الجرعة. إلى جانب توزيع أيضًا أكثر من 421 ألف جرعة معززة ضد المرض في البلاد.