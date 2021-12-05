التشيك تُسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جمهورية التشيك 10 آلاف و967 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، أن هذه الحصيلة تعد أقل بمقدار 1500 حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات بلغ 6 آلاف و431 شخصًا بينهم أكثر من ألف شخص في حالة حرجة.

فيما أعلن وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك، أن حكومة بلاده لتصريف الأعمال تخطط لجعل اللقاح ضد كورونا إلزاميا لمن بلغوا سن الـ60 فما فوق، وبعض الفئات المهنية.

وقال "وزارة الصحة ستصدر قرارًا الأسبوع المقبل بجعل التطعيم إلزاميا لمن بلغ 60 عاما فما فوق، بالإضافة للعاملين في المجال الطبي، ورجال الشرطة والإطفاء، وطلاب كليات ومعاهد الطب، ومن المقرر أن يصبح القرار ساريا في مارس المقبل، ولكن الأمور قد لا تسير على هذا النحو".

هذا وقريبًا ستحل حكومة جديدة بزعامة رئيس الوزراء المكلف بيتر فيالا، بدلًا من حكومة تصريف الأعمال الحالية لرئيس الوزراء أندريه بابيش.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 5 أحزاب فازت في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، بقيادة بيتر فيالا، الذي أدى اليمين الدستورية الأحد الماضي.

من جهته، يعارض الائتلاف الحكومي ووزير الصحة المعين فلاستيميل فاليك التطعيم الإلزامي لكبار السن، ويمكنه إلغاؤه بمجرد توليه السلطة.

وحتى الآن، حصل 59.6% من سكان الدولة البالغ عددهم 10.7 ملايين نسمة على اللقاح الكامل، فيما يعارض نحو 20% من المواطنين في التشيك تلقي اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.