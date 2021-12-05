استطلاع الماني: 63% من الأشخاص يؤيدون فرض إلزام عام بتلقي لقاح كورونا

أظهر استطلاع حديث أن نحو ثلثي الأشخاص في ألمانيا يؤيدون فرض إلزام عام بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 63% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون إلزام جميع الأشخاص في ألمانيا بتلقي التطعيم ضد الفيروس الخطير.

وفي المقابل عارض 30% ذلك، ولم يصرح 7% ممن شملهم الاستطلاع بأية بيانات عن الأمر.

وبذلك تغير رأي الأغلبية حول هذا الإلزام منذ بدء حملات التطعيم في ألمانيا قبل عام تقريبا، حيث عارض 56% ممن شملهم استطلاع لمعهد "يوجوف" تم إجراؤه بعد أيام قليلة من بدء التطعيمات في يوم 26 ديسمبر من العام الماضي، فرض إلزام عام بتلقي تطعيم ضد فيروس كورونا، ولم يكن يؤيد ذلك سوى 33% فقط ممن شملهم الاستطلاع آنذاك.

وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية رفضت فرض إلزام عام بتلقي لقاح ضد الفيروس لفترة طويلة. ولكن من المقرر الآن أن يجري البرلمان الألماني "بوندستاج" تصويتا حول هذا الشأن خلال الأسابيع القادمة.

وبحسب رغبة المستشار المستقبلي لألمانيا أولاف شولتس، من المتوقع أن يدخل هذا الإلزام حيز التنفيذ مطلع مارس القادم كحد أقصى.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء استطلاع معهد "يوجوف" هذا العام في الفترة بين يومي الأول والثالث من ديسمبر الجاري، وشمل 2067 شخصا.