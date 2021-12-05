الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المعهد المصرفي يحتفل بخريجي «أخصائي ائتمان» و«معتمد تمويل»

عبد العزيز نصير
عبد العزيز نصير

احتفل المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، بتخرج أكثر من 300 خريج من شهادتي "أخصائى ائتمان تمويل الشركات" بالتعاون مع معهد نيويورك المالي، والمستوى الأول من شهادة: "أخصائي معتمد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع معهد فرانكفورت  للتمويل والإدارة. 

أُقيم حفل التخرج، بحضور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، ونخبة من القيادات ومديري الموارد البشرية والتدريب بالقطاع المصرفي، وقيادات المعهد المصرفي.

وفي هذا السياق، أعرب  عبد العزيز نصيرعن سعادته بانعقاد هذا الاحتفال، قائلاً:"نحن فخورون بنجاح هاتين الشهادتين واللتان تم إطلاقهما في عام 2020 تعزيزًا لدور المعهد الرائد في تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي".

وأشار نصير أن هاتين الشهادتين تم اعدادهما تحت إشراف ودعم البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسات دولية رائدة لمزج أحدث الاتجاهات المصرفية الدولية مع الخبرات المحلية، متمنيًا مزيدًا من التوفيق لكل الخريجين.

جدير بالذكر أن شهادة اخصائى ائتمان تمويل الشركات بالتعاون مع معهد نيويورك المالي؛ تهدف إلى إعداد كوادر مصرفية مؤهلة للعمل كمحللين ائتمان على دراية بالمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، واكتساب معرفة شاملة عن إستراتيجيات وبدائل تمويل وتقييم الشركات.

 وتوجه شهادة أخصائي معتمد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع معهد  فرانكفورت  للتمويل والإدارة للعاملين في قطاعات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك، وتهدف إلى إكسابهم المهارات والخبرات المهنية اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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