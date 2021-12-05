ضمن البانوراما الدولية.. العرض الثاني لـ«عا أمل تجي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعرض اليوم للمرة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفيلم الروائي "عا أمل تجي" ضمن قسم البانوراما الدولية، بالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "عا أمل تجي" من إخراج جورج بيتر بربري، وإنتاج لبنان، وأحداثه تدور حول إيتيان يصطحبه أصدقاؤه إلى عاهرة لأول مرة، ثلاثة مراهقين مضطربين في ريقهم لأن يصبحوا رجالا، من خلال العديد من الأحداث غير المتوقعة، يقوم إيتيان برحلة غير متوقعة داخل نفسه.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 87 دقيقة، في الساعة الـ 6 مساء، بقاعة إيوارت.

يشار إلى أنه من المقرر أن يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 43، مساء اليوم الأحد.