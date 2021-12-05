الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ضمن البانوراما الدولية.. العرض الثاني لـ«عا أمل تجي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

عا أمل تجي
عا أمل تجي

يعرض اليوم للمرة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفيلم الروائي "عا أمل تجي" ضمن قسم البانوراما الدولية، بالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "عا أمل تجي" من إخراج جورج بيتر بربري، وإنتاج لبنان، وأحداثه تدور حول إيتيان يصطحبه أصدقاؤه إلى عاهرة لأول مرة، ثلاثة مراهقين مضطربين في ريقهم لأن يصبحوا رجالا، من خلال العديد من الأحداث غير المتوقعة، يقوم إيتيان برحلة غير متوقعة داخل نفسه.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 87 دقيقة، في الساعة الـ 6 مساء، بقاعة إيوارت.

يشار إلى أنه من المقرر أن يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 43، مساء اليوم الأحد.

عا أمل تجي تونس مهرجان القاهرة السينمائى سينما الشرق الأوسط مهرجان القاهرة القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المهرجان دول قاعة إيوارت الدولى السينمائي أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

خاص| أول حوار مع «الطفل الباكي» بعد حلقة صعبة «أبكت مصر»

السيطرة علي حريق شب فى مستشفى خاص بمنطقة سموحة دون إصابات

الخارجية الصينية تنتقد «ديمقراطية الولايات المتحدة» في تقرير موسع

مصلحة الضرائب تُعلن عن وسيلة جديدة للتواصل مع الممولين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطيني»: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أكتوبر

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة