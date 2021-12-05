الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه سوهاج ورئيس الهيئة القومية يتفقدوا المشروعات بالمحافظة

مياه سوهاج
مياه سوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج محطة معالجة صرف صحي البلينا التي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم ومشروع صرف صحي بني حميل والجاري تنفيذهما تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الملاحظات التي تعيق التشغيل بمحطة معالجة صرف صحي البلينا ومشروع صرف صحي بني حميل حتى يتم الاستلام الابتدائي لتلك المشروعات وتشغيلها تجريبيًا.

وأشار  محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي أن محطة معالجة صرف صحى البلينا تعمل بنظام برك أكسدة وتضم عدد 2 سلسلة برك اكسدة تضم كل سلسلة حوض لا هوائي وحوض ترددي وأربعة أحواض إنضاج هذا بالإضافة إلى خط طرد المياه المنقاة وحوض الموازنة وعنبر الديزل وعنبر الطلمبات وعنبر الكلور وأحواض مزج الكلور والمعمل والمبنى الإداري كما يضم مشروع صرف صحي بني حميل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 28 ألف متر مكعب لكل يوم وشبكة انحدار بطول 20 كيلو متر وخط طرد بطول 7 كيلو متر.

سوهاج يوسف مخططة صيانة الدين ازمة صلاح الدين دعاء خدمات صحي الفن محافظ قنا هيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

خاص| أول حوار مع «الطفل الباكي» بعد حلقة صعبة «أبكت مصر»

السيطرة علي حريق شب فى مستشفى خاص بمنطقة سموحة دون إصابات

الخارجية الصينية تنتقد «ديمقراطية الولايات المتحدة» في تقرير موسع

مصلحة الضرائب تُعلن عن وسيلة جديدة للتواصل مع الممولين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطيني»: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أكتوبر

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة