رئيس مياه سوهاج ورئيس الهيئة القومية يتفقدوا المشروعات بالمحافظة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج محطة معالجة صرف صحي البلينا التي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم ومشروع صرف صحي بني حميل والجاري تنفيذهما تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الملاحظات التي تعيق التشغيل بمحطة معالجة صرف صحي البلينا ومشروع صرف صحي بني حميل حتى يتم الاستلام الابتدائي لتلك المشروعات وتشغيلها تجريبيًا.

وأشار محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي أن محطة معالجة صرف صحى البلينا تعمل بنظام برك أكسدة وتضم عدد 2 سلسلة برك اكسدة تضم كل سلسلة حوض لا هوائي وحوض ترددي وأربعة أحواض إنضاج هذا بالإضافة إلى خط طرد المياه المنقاة وحوض الموازنة وعنبر الديزل وعنبر الطلمبات وعنبر الكلور وأحواض مزج الكلور والمعمل والمبنى الإداري كما يضم مشروع صرف صحي بني حميل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 28 ألف متر مكعب لكل يوم وشبكة انحدار بطول 20 كيلو متر وخط طرد بطول 7 كيلو متر.