ضمن البانوراما الدولية.. العرض الثاني لفيلم «مجنون فرح» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم الأحد للمرة الثانية في مصر، فيلم "مجنون فرح" ضمن البانوراما الدولية، بالدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "مجنون فرح" من إخراج ليلى بوزيد، وإنتاج فرنسا، تونس، الجزائر، وأحداثه تدور حيث يلتقي أحمد، 18 عاما، فرنسي، من أصل جزائري بفرح، فتاة تونسية شابة، يكتشف أحمد مجموعة من الأدب العربي الحسي والإيروتيكي ويقع في حب فرح ويحاول مقاومة الرغبة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 103 دقيقة، في الساعة الـ 12:30 دقيقة في سينما الزمالك 1.

يشار إلى أنه من المقرر أن يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 43، مساء اليوم الأحد.

حالة من الجدل أثيرت خلال اليومين الماضيين داخل دار الأوبرا المصرية، ومهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، بسبب تواجد شبيهة كلٍ من الفنانة عبلة كامل، والفنان أمير كرارة، داخل المهرجان وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الناس، فيما التقط عدد من الحضور الصور معهم، وتساءل البعض الآخر عن سبب دعوتهم داخل مهرجان القاهرة في دورته الحالية.

ورد محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على سبب تواجدهم داخل مهرجان القاهرة السينمائي، وهو إنهم مثل باقي الجمهور، ربما تواجدوا لمشاهدة الأفلام السينمائية العالمية التي تعرض للمرة الأولى بداخل المهرجان، متابعًا: "معرفش مين جابهم ولكن لم توجه لهم دعوة بشكل رسمي".