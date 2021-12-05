الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة علي حريق شب فى مستشفى خاص بمنطقة سموحة دون إصابات

حريق
حريق

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، على حريق نشب فى مستشفى خاص بمنطقة سموحة دون إصابات بسبب ماس كهربائى فى أحد الغرف.

 حيث تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود حريق فى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سموحة، وتم الدفع بسيارات إطفاء ورجال الحماية المدنية، كما تم الدفع بسيارات إسعاف.

وبالمعاينة تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي في أحد الغرف بالدور الرابع، وتم السيطرة عليه وإخلاء الطابق من المرضى ووضع حواجز حديدية، وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

مدير امن الإسكندرية أمن الأسكندرية الحماية المدنية سيارات إسعاف الحماية المدنية بالإسكندرية السيطرة علي حريق

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