تطوير «الروبوتات» على أداء المهام المنزلية بشكل أكبر

يعكف كثير من خبراء صناعة الروبوتات على تطوير أنظمة روبوتية، يمكنها أن تساعد البشر بفعالية على أداء المهام المنزلية المختلفة مثل الطهي والتنظيف وترتيب المنزل.

ونجح فريق بحثي من مختبر تعليم الروبوتات في كلية لندن الامبراطورية في تطوير منظومة للذكاء الاصطناعي أطلقوا عليها اسم "نيت نت"، وتهدف إلى تعليم الروبوتات المنزلية كيفية أداء بعض المهام في بيئة المنزل على الطريقة التي يفضلها رب البيت.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في الدورية العلمية "أر إكس أي في" المتخصصة في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا.

ويقول الباحث ادوارد جون، وهو أحد المشاركين في إجراء الدراسة إن "كل شخص يرتب منزله بطريقة تختلف عن الآخرين، وفق مجموعة من العوامل مثل العادات والحس الجمالي والخلفية الثقافية"، وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا: "لقد طورنا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التعرف على الأنماط التي يفضلها المستخدم بشأن طريقة ترتيب منزله، بحيث يستطيع الروبوت ترتيب كل منزل بشكل شخصي حسب طريقة رب البيت".

وتسمح منظومة "نيت نت" التي طورها ادوارد جون بالاشتراك مع طالب له يدعى إيفان كابلوخ، للروبوتات بالتعرف على طريقة صاحب المنزل في أداء المهام المنزلية عن طريق ملاحظة أسلوب ترتيب قطع الاثاث في المنزل. وبعد تزويده بهذه التفاصيل، يستطيع الروبوت الاسترشاد بطريقة صاحب المنزل من أجل ترتيب الأغراض المنزلية المختلفة حسب أهواء وأذواق كل مستخدم.

ويوضح جون طريقة عمل المنظومة الجديدة:"افترض انك تفضل ترتيب مكتبك في وضعية معينة داخل المنزل بحيث يسهل الوصول إليه، فإن الروبوت يستطيع تحديد الموضع الذي تفضله، بحيث يقوم بتحريكه إلى مكانك المفضل من تلقاء نفسه".

ويضيف:"لقد عرضنا نتائج هذه التجربة من خلال نماذج محاكاة حوسبية حتى الآن، ولكننا نعتزم في المستقبل إجراء التجربة باستخدام روبوت حقيقي في العالم الواقعي".