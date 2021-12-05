الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تطوير «الروبوتات» على أداء المهام المنزلية بشكل أكبر

الروبروت
الروبروت

يعكف كثير من خبراء صناعة الروبوتات على تطوير أنظمة روبوتية، يمكنها أن تساعد البشر بفعالية على أداء المهام المنزلية المختلفة مثل الطهي والتنظيف وترتيب المنزل.
ونجح فريق بحثي من مختبر تعليم الروبوتات في كلية لندن الامبراطورية في تطوير منظومة للذكاء الاصطناعي أطلقوا عليها اسم "نيت نت"، وتهدف إلى تعليم الروبوتات المنزلية كيفية أداء بعض المهام في بيئة المنزل على الطريقة التي يفضلها رب البيت.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في الدورية العلمية "أر إكس أي في" المتخصصة في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا.
ويقول الباحث ادوارد جون، وهو أحد المشاركين في إجراء الدراسة إن "كل شخص يرتب منزله بطريقة تختلف عن الآخرين، وفق مجموعة من العوامل مثل العادات والحس الجمالي والخلفية الثقافية"، وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا: "لقد طورنا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التعرف على الأنماط التي يفضلها المستخدم بشأن طريقة ترتيب منزله، بحيث يستطيع الروبوت ترتيب كل منزل بشكل شخصي حسب طريقة رب البيت".
وتسمح منظومة "نيت نت" التي طورها ادوارد جون بالاشتراك مع طالب له يدعى إيفان كابلوخ، للروبوتات بالتعرف على طريقة صاحب المنزل في أداء المهام المنزلية عن طريق ملاحظة أسلوب ترتيب قطع الاثاث في المنزل. وبعد تزويده بهذه التفاصيل، يستطيع الروبوت الاسترشاد بطريقة صاحب المنزل من أجل ترتيب الأغراض المنزلية المختلفة حسب أهواء وأذواق كل مستخدم.
ويوضح جون طريقة عمل المنظومة الجديدة:"افترض انك تفضل ترتيب مكتبك في وضعية معينة داخل المنزل بحيث يسهل الوصول إليه، فإن الروبوت يستطيع تحديد الموضع الذي تفضله، بحيث يقوم بتحريكه إلى مكانك المفضل من تلقاء نفسه".
ويضيف:"لقد عرضنا نتائج هذه التجربة من خلال نماذج محاكاة حوسبية حتى الآن، ولكننا نعتزم في المستقبل إجراء التجربة باستخدام روبوت حقيقي في العالم الواقعي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

خاص| أول حوار مع «الطفل الباكي» بعد حلقة صعبة «أبكت مصر»

السيطرة علي حريق شب فى مستشفى خاص بمنطقة سموحة دون إصابات

الخارجية الصينية تنتقد «ديمقراطية الولايات المتحدة» في تقرير موسع

مصلحة الضرائب تُعلن عن وسيلة جديدة للتواصل مع الممولين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطيني»: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أكتوبر

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة