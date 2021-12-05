الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

تجديد حبس تشكيل عصابي نسائي تخصص في سرقة المصوغات الذهبية بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات للمرة الثانية 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهن بالشروع في سرقة مصوغات ذهبية من إحدى السيدات من أمام منزلها باستخدام سيارة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإنترنت يفيد برصد مقطع مصور تم تداوله على شبكة الإنترنت قيام مجموعة من العناصر الإجرامية النسائية باستخدام إحدى السيارات لسرقة مشغولات ذهبية لإحدى السيدات بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يتضمن تضرر المُبلغة من شروع 3 سيدات في سرقة مصوغاتها الذهبية خاصتها من أمام سكنها، من خلال ادعاء إحداهن سقوطها أرضًا ومحاولتهن سرقة مشغولاتها الذهبية حال قيامها بمساعدتها، وفرارهن بالسيارة المشار إليها دون التمكن من إتمام السرقة لقيام الشاكية بالاستغاثة بالمارة.

وقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديدهن وضبطهن والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة واعترافهن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

سيارات رامي الإنترنت مدير دعاء سقوط المباحث

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