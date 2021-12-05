حبس مسجل خطر قتل شابا عاتبه على معاكسة شقيقته

أمرت نيابة المطرية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل شاب عاتبه معاكسة شقيقته ورميها بعبارات تخدش الحياء.

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت منطقة المطرية واقعة مؤسفة بعدما أقدم مسجل خطر على قتل آخر في مشاجرة بينهم بمنطقة المطرية.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بوجود متوفي بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة مسجل خطر، خارج حديثًا من السجن، مصاب بعدة طعنات، وتبين أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة نشبت بين المجني عليه ومسجل خطر آخر، قام على إثرها تعدي المتهم عليه بسلاح أبيض وتم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.