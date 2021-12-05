الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة شريك فتيات «التيك توك» مودة الأدهم وحنين حسام

مودة الأدهم وحنين
مودة الأدهم وحنين حسام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة "أ.س" شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي.

تبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغا مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، بالحبس لمدة سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه بتهمة التعدى على القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور، من خلال نشر مقاطع فيديو خارجة على شبكة الإنترنت.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أجلت نظر جلسة الحكم بالاستئناف المقدم من فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم على حكم أول درجة القاضي بمعاقبتهما، لاتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.

ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قنصل مصر بشيكاغو ينظم لقاء حول «طريق الكباش»

مطالبات بوقف حملات اعتقال الراهبات فى إثيوبيا

بسبب ماس كهربائى.. إخماد حريق بمستشفى المركز الطبى فى شرق الإسكندرية

فتح كوبري الجيزة المعدني بعد انتهاء أعمال التطوير وسط انتشار الخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية