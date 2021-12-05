اليوم.. محاكمة شريك فتيات «التيك توك» مودة الأدهم وحنين حسام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة "أ.س" شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي.

تبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغا مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، بالحبس لمدة سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه بتهمة التعدى على القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور، من خلال نشر مقاطع فيديو خارجة على شبكة الإنترنت.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أجلت نظر جلسة الحكم بالاستئناف المقدم من فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم على حكم أول درجة القاضي بمعاقبتهما، لاتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.

ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.