سقوط مالك ثلاجة بـ2 طن دواجن فاسدة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة من ضبط مالك ثلاجة ضبط بحوزته 2طن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط 2طن دواجن فاسدة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.