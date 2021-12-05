حبس صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بمنطقة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بدورها امرت بما سبق.