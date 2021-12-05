الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أطنان كبدة فاسدة بحوزة مالك محل بالقاهرة

كبدة فاسدة
كبدة فاسدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة من القبض على مالك محل بحوزته قرابة 3 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة. 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة اخطارا من مباحث التموين بالقاهرة تفيد بضبط 3 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.  

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وائل لطفي

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