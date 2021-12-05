اليوم.. نظر طعن العامري فاروق على عدم إعلان فوزه نائباً لرئيس «الأهلي»

حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة مستعجلة، لنظر الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم، فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما يترتيب عليه من آثار، واعتباره كان لم يكن.

وفي الموضوع بإلغاء قرار المطعون ضدهم من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.

وقال «العامري» إنه بتاريخ 2021/10/4 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وانتهى بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 اجتماع أول ويوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021 اجتماع آخر، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 وفتح باب تلقى الترشيح اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات يومياً فيما عدا اليوم الأخير، فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ 15 /10/2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.

وبتاريخ 21 أكتوبر 2012 تقدم الطاعن بأوراق ترشحه كاملة للترشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحتى باب غلق الترشيح لم يتقدم أحد لهذا المنصب سوى الطاعن.